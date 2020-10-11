النصر السعودي يكسب قضيته ضد برشلونة

الوكيل الإخباري _ كشف القانوني أحمد الأمير، عبر حسابه في تويتر، عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم ،في القضية المنظورة بين نادي النصر ولاعبه السابق فيكتور أيالا.اضافة اعلان
وكتب الأمير عبر حسابه: “النصر يكسب قضيته ضد لاعب البارجواي فيكتور أيالا، وناديه برشلونة.
وأضاف: القرار صدر من فض المنازعات الدولية؛ واللاعب وبرشلونة يستأنفون ضد القرار أمام كاس”.
وأوضح الأمير: “استئناف اللاعب وناديه مجرد شراء وقت لا أكثر وسوف يصدر الحكم من كاس لصالح”، حسب مواقع محلية.
يذكر أن فيكتور أيالا انتقل إلى نادي النصر لمدة موسم واحد في 2016/17.
وشارك في 20 مباراة مسجلاً خلالها 6 أهداف.
المصدر : ملاعب
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