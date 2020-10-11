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الأحد، 11-10-2020 11:18 ص

النصر السعودي يكسب قضيته ضد برشلونة

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الوكيل الإخباري _ كشف القانوني أحمد الأمير، عبر حسابه في تويتر، عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم ،في القضية المنظورة بين نادي النصر ولاعبه السابق فيكتور أيالا.
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وكتب الأمير عبر حسابه: “النصر يكسب قضيته ضد لاعب البارجواي فيكتور أيالا، وناديه برشلونة.

وأضاف: القرار صدر من فض المنازعات الدولية؛ واللاعب وبرشلونة يستأنفون ضد القرار أمام كاس”.

وأوضح الأمير: “استئناف اللاعب وناديه مجرد شراء وقت لا أكثر وسوف يصدر الحكم من كاس لصالح”، حسب مواقع محلية.

يذكر أن فيكتور أيالا انتقل إلى نادي النصر لمدة موسم واحد في 2016/17.
وشارك في 20 مباراة مسجلاً خلالها 6 أهداف.

المصدر : ملاعب 

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