السبت 21-10-2023
الوكيل الاخباري

اسرائيل تعلق على دخول المساعدات لقطاع غزة : لن نسمح بدخول الوقود

4473 شهيدا و15400 إصابة في عدوان الاحتلال المتواصل على غزة

انخفاض حاد للأسهم الأميركية

عباس من القاهرة: لن نرحل وسنبقى في أرضنا

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 308

السيسي: تصفية القضية الفلسطينية لن تحصل على حساب مصر

الملك من القاهرة: ما يجري من احداث سيدفع المنطقة كلها الى الهاوية

قيادي بحزب الله: حاضرون في كل جبهة بصواريخنا وسلاحنا

انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في قبرص

الاقتصاد الرقمي تحذر من جهات وهمية تنتحل اسم البريد الأردني

عاجل

الملك من القاهرة: ما يجري من احداث سيدفع المنطقة كلها الى الهاوية

السبت، 21-10-2023 10:57 ص

النصر السعودي يوقع مع نجل رونالدو

102023219546394670943


الوكيل الإخباري - ذكر تقرير إخباري، أن إدارة نادي النصر السعودي وقعت مع نجل الأسطورة كريستيانو رونالدو، جونيور، لضمه إلى الفئات العمرية.

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية عبر موقعها الإلكتروني "النصر أدرج الموهبة جونيور ضمن كشوفات البراعم تحت 13 و15 عاماً، بعد السماح للمقيمين بالمشاركة، وسيرتدي القميص رقم 7، أسوة بوالده قائد فريق النصر".

وينتظر أن يدشن جونيور مشواره مع النصر، ويخوض أول مباراة له مع براعم النصر امام فريق القادسية على ملعب حرس الحدود، ضمن افتتاحية مشواره في دوري البراعم تحت 13 عاماً.

اضافة اعلان

 

 ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020232110414684261964

لسبب غامض.. غرفة فار سرية في الدوري الإسباني

1020232110432768429156

أتلتيكو مدريد يقتحم سباق ضم باركو

1020232110015193677781

الأردن يحصد ميداليتين في بطولة العالم للمصارعة

1020232195752608689397

نيوكاسل يخطط لاستعارة نيفيز من الهلال

1020232195246210246512

دعما لفلسطين.. لاعبو الأهلي المصري يحتفلون بطريقة خاصة بهدف رضا سليم (فيديو)

1020232194431722069329

هل يفقد ميسي لقب كأس العالم بعد سقوط زميله في المنتخب

أخبار متعلقة
10202314103222891964249

رونالدو يحتفل بالتأهل.. ويوجه رسالة للجماهير

102023111256790766157

تفاصيل تجديد عقد كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

1020237102635989165229

رونالدو يتفاعل مع اختيار المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030

102023793328579173434

رونالدو يساهم في تسجيل النصر لهدف عالمي في شباك أبها (فيديو)

102023494643633042245

رونالدو يتوج بجائزة جديدة في السعودية

9202325152935601120035

حقيقة تواصل النصر مع رونالدو بخصوص تمديد عقده!