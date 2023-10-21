النصر السعودي يوقع مع نجل رونالدو

الوكيل الإخباري - ذكر تقرير إخباري، أن إدارة نادي النصر السعودي وقعت مع نجل الأسطورة كريستيانو رونالدو، جونيور، لضمه إلى الفئات العمرية.



أوضحت صحيفة الرياضية السعودية عبر موقعها الإلكتروني "النصر أدرج الموهبة جونيور ضمن كشوفات البراعم تحت 13 و15 عاماً، بعد السماح للمقيمين بالمشاركة، وسيرتدي القميص رقم 7، أسوة بوالده قائد فريق النصر".



وينتظر أن يدشن جونيور مشواره مع النصر، ويخوض أول مباراة له مع براعم النصر امام فريق القادسية على ملعب حرس الحدود، ضمن افتتاحية مشواره في دوري البراعم تحت 13 عاماً.

اضافة اعلان

ملاعب