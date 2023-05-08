النصر ضد الخليج.. كتيبة رونالدو في مهمة جديدة بالدوري السعودي

الوكيل الإخباري - يخوض فريق النصر السعودي مواجهة سهلة عندما يستضيف نظيره الخليج على ملعب "مرسول بارك"، في السابعة مساء اليوم، الاثنين، بالجولة الـ26 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



ويدخل "العالمي" مواجهة الليلة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 56 نقطة، جمعها من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 5 وخسارة 3 لقاءات وتسجيل 53 هدفاً وتلقى 14.



بينما يحتل فريق الخليج المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة من إجمالي 25 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.



ولا يملك فريق النصر الذي يتسلح بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أي بدائل سوى تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على فرصته في المنافسة على لقب الدوري السعودي خاصة في ظل مطاردة الشباب صاحب المركز الثالث برصيد 53 نقطة.





واشتعل الصراع على التتويج بلقب النسخة الحالية من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجاري 2022-2023 بين فريقي الاتحاد والنصر وأيضا الشباب الثالث، مع تبقى 5 جولات فقط على إسدال الستار على منافسات هذا الموسم.



وتفصلنا 5 جولات عن اسم الفائز بلقب الدوري السعودي، والذى تنحصر المنافسة فيه بين الاتحاد المتصدر والنصر ثانياً ثم الشباب ثالثا والهلال أبعد المنافسين عن اللقب وبفارق 10 نقاط عن المتصدر.



ويلعب اتحاد جدة المتصدر 3 مباريات على أرضه أمام أندية (أبها والباطن والطائي) ومباراتين خارج أرضه أمام (الهلال والفيحاء).



فيما يخوض النصر الوصيف أيضاً 3 مباريات على أرضه في الدوري السعودي أمام (الخليج والشباب والفتح) ومباراتين خارج أرضه أمام (الطائي والاتفاق).

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