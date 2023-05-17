النصر والطائي.. فوز تاريخي وأرقام مميزة

الوكيل الإخباري - نجح النصر في تسجيل فوز تاريخي على الطائي بأرضه في حائل بهدفين نظيفين، ضمن الجولة ال27 من دوري روشن للمحترفين.



ويعتبر هذا الفوز الأول للعالمي على الطائي بملعب منافسه، ولأول مرة يستطيع النصر الانتصار ذهابًا وإيابًا على "الأشهب".



ورفع النصر عدد انتصاراته على الطائي لـ3 على مستوى دوري المحترفين، مقابل خسارة واحدة.



وتعد هذه رابع مباراة ينتصر فيها فارس نجد بعد إنهاء الشوط الأول متعادلا بنتيجة سلبية أو خاسرا بهدف بعد لقاءات الفيحاء والباطن وأبها.



وشهدت المباراة تسجيل الثنائي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا في مباراة واحدة، لثالث مرة بالدوري بعد مواجهتي أبها والعدالة.



ورفع النصر عدد انتصاراته إلى 18 هذا الموسم بالدوري، بفارق فوز واحد عن الاتحاد المتصدر، وخرج بشباك نظيفة للمباراة ال15، مقابل16 للعميد.



وأحيا الفوز آمال النصر في الفوز بالدوري بعدما قلص الفارق لـ3 نقاط مع المتصدر الاتحاد، مع بقاء 3 جولات على النهاية.

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