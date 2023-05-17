الأربعاء 17-05-2023
الوكيل الاخباري

اصابة 11 شخصاً إثر حريق شقة في عمّان

اختبار 488 معلما أردنيا للعمل في قطر

سيدة تسرد تفاصيل وقوعها ضحية لحادث دهس مُفتعل ودفع مبالغ مالية في عمان

المقداد يلتقي وزراء عدد من الدول العربية على هامش اجتماعات جدة

انضمام جامعة الحسين التقنية رسميا إلى اتحاد الجامعات العربية

افتتاح حديقة مرورية للأطفال في إربد

التضخم يعاود الارتفاع في منطقة اليورو إلى 7%

الدولار يرتفع بدفع من مخاوف التخلف عن سداد الدين الأميركي

بولندا تعلن تسليم معظم مقاتلاتها من طراز "ميغ-29" إلى كييف

في قصة انسانية رائعة .. عائلة سعودية تتبرع باعضاء جسد ابنها المتوفي وتنقذ حياة 6 أشخاص

الأربعاء، 17-05-2023 01:16 م

النصر والطائي.. فوز تاريخي وأرقام مميزة

5202317111552591842940 (1)


الوكيل الإخباري - نجح النصر في تسجيل فوز تاريخي على الطائي بأرضه في حائل بهدفين نظيفين، ضمن الجولة ال27 من دوري روشن للمحترفين.

ويعتبر هذا الفوز الأول للعالمي على الطائي بملعب منافسه، ولأول مرة يستطيع النصر الانتصار ذهابًا وإيابًا على "الأشهب".
 
ورفع النصر عدد انتصاراته على الطائي لـ3 على مستوى دوري المحترفين، مقابل خسارة واحدة.
 
وتعد هذه رابع مباراة ينتصر فيها فارس نجد بعد إنهاء الشوط الأول متعادلا بنتيجة سلبية أو خاسرا بهدف بعد لقاءات الفيحاء والباطن وأبها.
 
وشهدت المباراة تسجيل الثنائي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا في مباراة واحدة، لثالث مرة بالدوري بعد مواجهتي أبها والعدالة.
 
ورفع النصر عدد انتصاراته إلى 18 هذا الموسم بالدوري، بفارق فوز واحد عن الاتحاد المتصدر، وخرج بشباك نظيفة للمباراة ال15، مقابل16 للعميد.
 
وأحيا الفوز آمال النصر في الفوز بالدوري بعدما قلص الفارق لـ3 نقاط مع المتصدر الاتحاد، مع بقاء 3 جولات على النهاية.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202317131429876771341

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة السيتي الليلة

5202317103950128247069

قمة نارية بين مانشستر سيتي وريال مدريد لحسم بطاقة نهائي أبطال أوروبا

5202317105353425702755 (1)

الاتحاد يفشل في كسر تفوق الهلال

5202317115130251281741

نهاية حزينة لموسم أرسنال.. عرض قميص الأبطال 23 للبيع بالمجان!

520231794029523077198

عرض أسطوري قطري لشراء مانشستر يونايتد

52023179357407084040

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة
52023116745698214732

قرعة دوري المحترفات تسحب الأربعاء بمشاركة 6 أندية

420232015615669250772

مفاجأة في قائمة باريس أمام آنجيه

4202320123647696138610

نابولي يفاجئ باريس بسعر أوسيمين

4202320125047710894427

تفاصيل عرض برشلونة لاستعادة ليونيل ميسي

420232010251307601152

الكشف عن حقيقة تقدم رئيس النصر السعودي باستقالته!

4202319134634859361009

خطوة حاسمة بشأن مستقبل جيرو خلال ساعات