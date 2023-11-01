الأربعاء 01-11-2023
الوكيل الاخباري

حادث بين 3 مركبات يُسبب أزمة سير قرب اشارات مستشفى الملكة علياء

كتائب القسام : نلتحم الآن مع قوة صهيونية متوغلة في بيت حانون

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 8796

الملك: فك الحصار عن غزة ضرورة قصوى للحد من تدهور الوضع الإنساني هناك

بمجزرة جديدة .. عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي في جباليا

مدير المستشفيات في غزة: الشفاء الطبي سيتوقف عن العمل خلال ساعات

مدير هيئة المعابر في غزة: 81 جريحا سيغادرون غزة إلى مصر

كتائب القسام تنشر مشاهد لإطلاق رشقات صاروخية تجاه المدن المحتلة

مدير مجمع الشفاء : على العالم أن يسمح بدخول الوقود لغزة قبل فوات الأوان

وظيفة شاغرة في المركز الوطني للأمن السيبراني - رابط التقديم

عاجل

كتائب القسام : نلتحم الآن مع قوة صهيونية متوغلة في بيت حانون

الأربعاء، 01-11-2023 12:12 م

النصر يتخطى الاتفاق بشق الأنفس ويصعد لربع نهائي كأس ملك السعودية (فيديو)

11202319274642378742


الوكيل الإخباري - حجز نادي النصر، بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس ملك السعودية لكرة القدم بفوزه على ضيفه الاتفاق بهدف دون رد بعد التمديد، في مباراة جمعت بينهما الثلاثاء.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان لشوطين إضافيين، حيث تمكن النجم السنغالي ساديو ماني من تسجيل هدف فوز النصر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 107.

اضافة اعلان

 

 

وشهدت المباراة طرد البرازيلي أندرسون تاليسكا من النصر وعلي عبد الله هزازي من جانب الاتفاق.

والتحق النصر بذلك بكل من الهلال والاتحاد والشباب والتعاون والفيصلي والخليج، في دور ربع النهائي، في انتظار المتأهل الأخير بين الأهلي وأبها.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120231104851705809960

4 قرارات جديدة لمجلس الزمالك

1120231104640290411713 (1)

مانشستر سيتي لن يوافق على رحيل دي بروين في يناير

1120231103338958071163

بيلينجهام يرد على خطة باريس الجنونية

1120231101435191530868

سحب قرعة غرب آسيا للناشئات في الاردن

112023110033824593966

حمد الله يتأهب لرقم قياسي نادر بكأس الملك

11202319524411100686

لماذا انسحبت أستراليا أمام السعودية لاستضافة مونديال 2034؟

أخبار متعلقة
102023894541154613113

الفيفا يجيب عن أسئلة شائعة حول مونديال 2030

102023893844825435960 (1)

مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على برينتفورد بهدفين في وقت قاتل

1020237143548244309309

مواعيد أبرز مباريات السبت

1020237101749298323191

نانت يتخطى ستراسبورغ بالدوري الفرنسي

1020234102251997632822 (1)

عقوبات متوقعة تنتظر سباهان الإيراني بعد إلغاء مباراة الاتحاد السعودي

1020232101943226082378 (1)

بسبب إصابة ميسي "الغامضة".. إنتر ميامي في مرمى الانتقادات