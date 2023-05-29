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الإثنين، 29-05-2023 03:32 م

النصر يترقب تقريرا حاسما بخصوص رونالدو

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الوكيل الإخباري - ذكر تقرير إخباري أن الجهاز الطبي للنصر السعودي، سيسلم اليوم الاثنين التقرير الخاص بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم، إثر تعرضه لإصابة خفيفة في العضلة الضامة.

وكان رونالدو قد أُصيب خلال مباراة النصر أمام الاتفاق، التي انتهت بالتعادل 1/1 ضمن المرحلة الـ29 (قبل الأخيرة) من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن رونالدو (38 عاما) طلب من مدرب الفريق تبديله، وهو ما تم عند الدقيقة 84 بعد شعوره بآلام في العضلة الضامة، أجبرته على الخروج من الملعب خشية تفاقمها.

وقالت مصادر خاصة للصحيفة إن إصابة النجم البرتغالي غير مقلقة، وستتضح الصورة اليوم بشأن إمكانية مشاركته في مباراة الفتح، المقررة بعد غد الأربعاء في المرحلة الأخيرة من الدوري.

وتبددت آمال النصر في المنافسة على لقب الدوري، إثر تعادله في المباراة الماضية مع الاتفاق، حيث حسم الاتحاد تتويجه باللقب بالفوز على الفيحاء 3/0

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