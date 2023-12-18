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الإثنين، 18-12-2023 04:23 م

النصر يتفق على وديتين في الصين

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الوكيل الإخباري - قرر الجهاز الفني للنصر، خوض مواجهتين وديتين، خلال جولة تحضيرية في الصين، كانون الثانى/يناير المقبل، تزامنًا مع فترة التوقف الدولية.

وذكرت صحيفة "الرياضية": "من المقرر مغادرة بعثة النصر إلى الصين 19 كانون الثانى/يناير المقبل، لخوض معسكر تحضيري لمدة 10 أيام لاستغلال فترة التوقف، وسيواجه شنجهاي (يوم 24) وتشجاينج (يوم 28)".

وخاض النصر خلال جولته الآسيوية في اليابان، حزيران/يونيو الماضي، مواجهتين من العيار الثقيل أمام باريس سان جيرمان (0-0) وإنتر ميلان (1-1).

ويخوض العالمي آخر مواجهة له قبل التوجه إلى الصين أمام التعاون في الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي يوم 30 من الشهر الجاري.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 37 نقطة، وذلك بفارق 10 نقاط عن الهلال "المتصدر" الذي يسبقه بمباراة، بعد مرور 17 جولة على الدوري.

الأشغال تبعد فينجا

وفي سياق آخر، يحضر الثنائي جوردي دورانتي مساعد الرئيس التنفيذي للنصر وعبد الله التركي مدير الاحتراف وعمليات الإيرادات والاستراتيجية بالعالمي، مراسم قرعة دور الــ16 لدوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة "الرياضية": "الإدارة كلَّفت جوردي والتركي بحضور مراسم القرعة نظرًا لانشغال الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي في شؤون النادي الذي فضَّل أن ينوب عنه دورانتي في الحفل".

وستقام القرعة يوم 28 من الشهر الجاري بمقر الاتحاد القاري في كوالالمبور، العاصمة الماليزية، علما بأن النصر تأهل بعد اعتلاء صدارة المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطةً (فاز في 4 مواجهات، وتعادل مرتين).

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