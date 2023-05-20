النصر يتلقى أنباءً سارة قبل مواجهة الشباب

الوكيل الإخباري - تلقى فريق النصر الأول لكرة القدم، أنباءً سارة قبل مواجهة الشباب في ديربي الجولة الـ28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.



أفادت صحيفة “الرياضية” السعودية بأن الجهاز الطبي لفريق النصر قد أبلغ المدرب الكرواتي دينكو إيليتشيتش، أن إصابة لاعب الوسط عبد المجيد الصليهم لا تدعو للقلق، وبإمكانه المشاركة في الحصة التدريبية الجماعية اليوم، بعد خضوعه لجلسة علاجية أخيرة.



واكتفى الصليهم، بإجراء تدريبات لياقية انفرادية، بعد خضوعه لجلسة علاجية للتعافي من إصابته في مفصل القدم، والتي تعرض لها خلال الشوط الثاني من لقاء الطائي، يوم الثلاثاء الماضي.

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كما شهدت التدريبات الجماعية، مشاركة الحارس أمين بخاري بعد انتهاء برنامجه التأهيلي، وتواجد عبد العزيز العويرضي حارس فريق درجة الشباب، لتعويض غياب نواف العقيدي، الذي يلازم العيادة الطبية لمعاناته من إصابة في الكتف قبل أسبوعين.



ويستضيف النصر، نظيره الشباب عند الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ 28 لبطولة دوري روشن السعودي، على ملعب الأول بارك في الرياض.

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ويتواجد فريق النصر، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 60 نقطة متأخراً بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتواجد في صدارة الجدول قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات.

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