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الأربعاء، 22-03-2023 02:55 م

النصر يتلقى الموافقة لبدء مفاوضات ضم لوكا مودريتش

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الوكيل الإخباري - كشف موقع "TribalFootball" الإنجليزي أن وزارة الرياضة السعودية منحت الضوء الأخضر لمسؤولي نادي ‎النصر من أجل بدء مفاوضاتهم مع الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني.

وأوضح الموقع أن ريال مدريد لم يقدم حتى الآن عرضًا لتجديد عقد مودريتش للموسم المقبل، ولذا يبحث اللاعب عن وجهة جديدة محتملة، من أبرزها نادي النصر السعودي، الذي نجح في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير الماضي.

وقال التقرير، إن النادي السعودي يرغب في إنجاز عملية المفاوضات لكسب خدمات مودريتش، إذ سيجتمع بوكلاء اللاعب في الرياض بنهاية مارس الجاري لشرح تفاصيل العرض الذي تم إعداده بالفعل، والذي سيحظى بدعم وزارة الرياضة.

وسبق أن قدمت إدارة النصر عرضًا لمودريتش صاحب الـ37 عامًا، والذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في الـ30 من يونيو المقبل، لمدة سنتين ونصف السنة بقيمة 40 مليون يورو، ورفعته إلى 45 مليون يورو.

وذكرت تقارير صحفية سابقة، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، أبدى غضبه من مودريتش، بعد علمه بأنه يناقش العرض المقدم له من النصر، وأنه قرر عدم تجديد عقد اللاعب.

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وانضم مودريتش لريال مدريد في 2012 قادمًا من توتنهام، مقابل 35 مليون يورو، وتبلغ القيمة السوقية للاعب الكرواتي نحو 10 ملايين يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".
ونال مودريتش جائزتي الكرة الذهبية وTHE BEST، العام 2018، وحقق مع ريال مدريد عدة إنجازات أبرزها الفوز بـ5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و4 في كأس العالم للأندية، و4 في كأس السوبر الأوروبي، و3 في الدوري الإسباني.

وكان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، قال في تصريحات له أخيرًا، إن الأندية هي من تحدد احتياجاتها من بين اللاعبين العالميين المتوقع حضورهم إلى المملكة.


وأكد في تصريحات إعلامية عقب ختام اجتماع وزراء الرياضة العرب في جدة، أن الدعم المالي سيكون لكافة الأندية.


وعن إمكانية التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي وإمكانية حضوره للسعودية، قال: "سندعم كل الأندية، ولا أستطيع تسمية اللاعبين، الفرق هي من تحدد، ولكن توجد آلية ومعيار وميزانية لهذا الموضوع".


ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة بعد مرور 21 جولة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد "المتصدر"

 

ملاعب 

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