النصر يتلقى ضربة موجعة قبل ساعات من مواجهة الهلال

الوكيل الإخباري _ تلقى الجهاز الفني لنادي النصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، ضربة موجعة قبل مواجهة الهلال في " ديربي الرياض".



ويحل نادي النصر ضيفا على نظيره الهلال، اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وكشفت تقارير صحفية أن مختار علي لاعب وسط نادي النصر سيكون خارج القائمة التي ستواجه الهلال بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.



ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يحتل النصر المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.



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المصدر : ملاعب



