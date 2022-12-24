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السبت، 24-12-2022 02:37 م

النصر يتوصل لاتفاق مع رونالدو.. وكشف الموعد المحتمل للتوقيع

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الوكيل الإخباري -  توصل النصر السعودي إلى اتفاق مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، ووكيل أعماله، حول المقابل المادي وجميع بنود صفقة انضمامه للفريق، بحسب تقرير صحفي.

وأكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم السبت، صحة ما تردد مؤخرا عن اقتراب "الدون" من النصر، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 800 مليون ريال (الدولار يساوي 76ر3 ريال).

وأضافت أن مصادر خاصة أكدت لها، أن إدارة النصر توصلت إلى اتفاق مع رونالدو، ويتبقى فقط إتمام الإجراءات النهائية والإعلان الرسمي، الذي من المحتمل أن يتم مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر أن الصفقة، سيجرى تمويلها بواسطة إحدى الشركات الراعية للنصر، بعقد استراتيجي متكامل يمتد لثلاثة أعوام.

وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية قد ذكرت، أمس الجمعة، أن رونالدو يمتلك عرضًا بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني من النصر السعودي، إضافة إلى آخر من نادٍ قطري، لكنه يحتوي على بنود مالية أقل.

ومن المتوقع أن يتخذ مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق قراره في غضون أيام.

ولم تتحسن الأمور بالنسبة لرونالدو خلال بطولة كأس العالم 2022، حيث دفع به مدرب المنتخب البرتغالي السابق، فيرناندو سانتوس، ضمن البدلاء في دوري الـ16 والـ8.

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