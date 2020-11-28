النصر يتوعد الهلال بـ قرار رسمي خطير

الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير إعلامية، عن نية نادي النصر صرف مكافآت مالية ضخمة، في حالة فوز الفريق على الهلال، في نهائي كأس الملك.



ويلتقي الهلال بنظيره النصر غدًا السبت، على ملعب الملك فهد الدولي، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "موسم 2019-2020".



وأكد مراسل "الرياضية"، أن إدارة النصر ترصد 400 ألف ريال لكل لاعب في حال تحقيق كأس الملك على حساب الهلال.



جديربالذكر أن الهلال تأهل إلى النهائي، بعد تخطيه أبها بثنائية نظيفة، بينما نجح النصر في الوصول إلى هذا الدور، بعد تخطيه الأهلي يهدفين مقابل واحد







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المصدر : ملاعب



