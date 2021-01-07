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الخميس، 07-01-2021 12:55 م

النصر يحارب الهلال على حماية مواهبه الشابه

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الوكيل الإخباري _ يعمل مجلس إدارة النصر بكل جد واجتهاد على الإنتهاء من حسم بعض الصفقات الشتوية في يناير هذا العام، مع تجديد عقود اللاعبين لضمان بقائهم لفترة أطول داخل جدران العالمي.

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وفشل النصر في تأمين بقاء أحد مواهب الفريق الأول، وعدم حسم تفاصيل التجديد له الفريق حتى الآن بعد اقترابه من دخول الفترة الحرة في يناير الجاري.


واقترب ثنائي النصر عبد الإله العمري، وسامي النجعي من الدخول في الفترة الحرة، ويحق لهم التوقيع لأي نادٍ في يناير الجاري، دون الرجوع لإدارة نادي النصر.



وأوضحت صحيفة "مكة" أن إدارة النصر اتفق بشكل مبدئي مع عبد الإله العمري على تجديد عقده مقابل 3.5 مليون ريال، لكن فشلت في الإبقاء على سامي النجعي، والملقب بـ"الساحر الصغير".
ويسعى فريق الهلال خلف ثنائي النصر لإغرائهم بالمال وضهمهم في الانتقالات الشتوية الحالية او مع نهاية الموسم في حال رفض احدهما البقاء داخل النصر.


وأشارت إلى أن صفوان السويكت، رئيس مجلس إدارة النصر، يريد المحافظة على قوام الفريق للعودة للمنافسة على الدوري، أو على الأقل ضمان البقاء داخل جدول المسابقة والابتعاد عن شبح الهبوط.
 يحتل النصر المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 11 نقطة فقط.



ورفض النجعي العرض المقدمة من النصر من أ جل التجديد، والحصول على 3 ملايين ريال، لتوقيع عقد مدته 5 مواسم، مطالبًأ بتخفيض عدد المواسم إلى 3.

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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