النصر يحرض نجم الهلال على التمرد.. كواليس خطيرة

الوكيل الإخباري _ فجرت تقارير صحفية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مستقبل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.



والهلال يُعاني في الوقت الحالي، بعد تلقيه أول خسارة في مسابقة دوري المحترفين 2020-2021، أمام الوحدة، قبل أن "يودع" كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور الـ16، بالسقوط أمام الفتح.





ووفقًا للتقارير، رفض ياسر الشهراني، ظهير أيسر نادي الهلال، كافة العروض التي قدمتها إدارة فهد بن نافل، من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي في يونيو 2021.



وأشارت إلى وضع الشهراني، بعض العراقيل، أمام الإدارة الهلالية، التي تفكر جديًا في عدم تقديم أي عروض أخرى للاعب.





* دور النصر..

وترددت أنباء، عن أن نادي النصر، يقف وراء تمرد الشهراني على الهلال، ورفضه كل عروض تجديد عقده، مع الفريق الأول لكرة القدم.



ولفتت إلى أن النصر، قدم عرضًا ماليًا أكبر من الهلال، وهو الأمر الذي جعل وكيل أعمال الشهراني، يطلب من اللاعب، عدم تجديد عقده.



والشهراني البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى الهلال، في صيف عام 2012، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية.



ولعب الشهراني، التي تقدر قيمته السوقية بـ2.20 مليون يورو، 241 مباراة رسمية مع نادي الهلال، في جميع البطولات، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع 24 آخرين.









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المصدر : ملاعب



