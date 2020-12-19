السبت 19-12-2020
الوكيل الاخباري

اخر تطورات وصول لقاح كورونا للاردن

الكشف عن سبب التواجد الامني في جبل الحسين

ايعاز عاجل من وزير الصحة

مقترحات عملية لتشجيع التنمية

ماذا تخطط إسرائيل للمسجد الأقصى؟

بتوجيهات ملكية .. تسليم مساكن لأسر اردنية

اجراءات حكومية هامة قبل نهاية العام

تجارة الأردن : الركود يخيم على قطاع الألبسة والأحذية

بعد تغيير موعد صرفها .. ترقب لاستلام الرواتب

انقلاب مفاجئ على حالة الطقس بالمملكة

السبت، 19-12-2020 01:55 م

النصر يحرض نجم الهلال على التمرد.. كواليس خطيرة

النصر-والهلال-في-ديربي-الرياض


الوكيل الإخباري _ فجرت تقارير صحفية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مستقبل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

والهلال يُعاني في الوقت الحالي، بعد تلقيه أول خسارة في مسابقة دوري المحترفين 2020-2021، أمام الوحدة، قبل أن "يودع" كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور الـ16، بالسقوط أمام الفتح.


ووفقًا للتقارير، رفض ياسر الشهراني، ظهير أيسر نادي الهلال، كافة العروض التي قدمتها إدارة فهد بن نافل، من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي في يونيو 2021.

وأشارت إلى وضع الشهراني، بعض العراقيل، أمام الإدارة الهلالية، التي تفكر جديًا في عدم تقديم أي عروض أخرى للاعب.


* دور النصر..
وترددت أنباء، عن أن نادي النصر، يقف وراء تمرد الشهراني على الهلال، ورفضه كل عروض تجديد عقده، مع الفريق الأول لكرة القدم.

ولفتت إلى أن النصر، قدم عرضًا ماليًا أكبر من الهلال، وهو الأمر الذي جعل وكيل أعمال الشهراني، يطلب من اللاعب، عدم تجديد عقده.

والشهراني البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى الهلال، في صيف عام 2012، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية.

ولعب الشهراني، التي تقدر قيمته السوقية بـ2.20 مليون يورو، 241 مباراة رسمية مع نادي الهلال، في جميع البطولات، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع 24 آخرين.



اضافة اعلان
 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Untitled-4

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الشباب فبراير(1)

مدرب الهلال إلى الشباب.. قنبلة مدوية

1044073878_0_15_1533_843_1000x541_80_0_0_935396eaff475cdca43b4ff2b742baac

زيدان يعود لعادته القديمة

SLMAN-1200x675

نادي الهلال يتفق مع سلمان الفرج على تجديد العقد

5fddad254c59b708c00a5e72 (1)

نجم يوفنتوس الجديد ينال جائزة أفضل لاعب في أمريكا

5fdb34324c59b778d0326038

تأكيد الموعد الجديد لانطلاق بطولة أستراليا للتنس

أخبار متعلقة
SLMAN-1200x675

نادي الهلال يتفق مع سلمان الفرج على تجديد العقد

الهلال-10-799x566

الهلال يعلن عن قائمة الراحلين عن الفريق

cca38aab-a71c-4ea8-85c0-ae8e8d121421

الهلال يشارك في مونديال 2021 بدون التتويج الآسيوي.. اقتراح مثير

17939C6340531

اعتراف صادم من نجم الهلال.. تسريب مثير

النصر-84

صدمة جديدة في النصر

image

الهلال يتعرض لضربة قاسية