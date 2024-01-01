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الإثنين، 01-01-2024 02:40 م

النصر يخوض وديتين مقابل 9 ملايين دولار

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الوكيل الإخباري -  كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة شركة نادي النصر ستحصل على 9 ملايين دولار، بعد خوض الفريق الأول لكرة القدم مباراتين وديتين أمام فريقي شنغهاي الصيني في 24 من يناير (كانون الثاني) الجاري، وتشجيانغ في 28 من الشهر ذاته.

وأضافت أن المبلغ سيشمل المباراتين، إضافة إلى بعض اللقاءات الإعلامية لنجوم الفريق، يتقدمهم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق.

من جهة أخرى، سيغيب عن البعثة الثنائي السنغالي ساديو ماني، والعاجي سيكو فوفانا، لوجودهما في صفوف منتخبيهما اللذين يستعدان للمشاركة في نهائيات أمم إفريقيا.

ويذكر أن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق، منح اللاعبين إجازة 15 يوماً، بعد الفوز على التعاون، على أن يستأنف التدريبات، الإثنين، 15 يناير (كانون الثاني) المقبل، قبل المغادرة إلى الصين.

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