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الثلاثاء، 24-01-2023 04:20 م

النصر يرحب ببقاء رونالدو بعد سن 40 عاما

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الوكيل الإخباري - يخطط النصر السعودي للإبقاء على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حال استمراره في الملاعب لما بعد سن 40 عاما.

ووقع كريستيانو رونالدو لصالح النصر السعودي، لمدة عامين ونصف، مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

ونقلت صحيفة "ريكورد" نقلا عن شبكة ESPN، أن مسئولي النصر لديهم قناعة بأن رونالدو يمكن أن ينهي مسيرته في الفريق السعودي.

وتابعت الصحيفة "النصر لا يستبعد إمكانية تجديد عقد كريستيانو رونالدو".

ووقع كريستيانو رونالدو، على ظهوره الأول مع النصر، الأحد الماضي، في الفوز على الاتفاق بهدف دون رد.

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ويبلغ رونالدو من العمر 37 عاما، ويرحب النصر باستمرار اللاعب حتى بعد سن 40 عاما، لأنه يساعد الفريق على تطوير كرة القدم خارج الملعب.

 

ملاعب

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