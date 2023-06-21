النصر يرهق برشلونة بعرض جديد في سباق بروزوفيتش

الوكيل الإخباري - تطورت المفاوضات مجددا بين نادي النصر السعودي وإنتر ميلان حول صفقة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، نجم وسط نيراتزوري.



وكان النصر قد قدم عرضا بقيمة 15 مليون يورو، من أجل ضم "بروزو" إلا أن إنتر يريد الحصول على عرض أعلى.



ووفقا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن النصر رفع العرض المقدم لإنتر ليصبح 18 مليون يورو لضم النجم الكرواتي.



ولفتت إلى أن إنتر ما يزال يصر على موقفه ويطلب الحصول على عرض أكبر، مضيفة: "النصر يمكن أن يقدم عرضا جديدا في الساعات المقبلة".



وأشارت الشبكة إلى أن النصر يواجه منافسة قوية من نادي برشلونة، الذي عرض على بروزوفيتش عقدا لمدة 3 سنوات مقابل 7 ملايين يورو في الموسم الواحد.



ولفتت إلى أن "البارسا جاهز لوضع عرض مماثل للمقابل المالي الذي سيعرضه النادي السعودي".



وختمت الشبكة: "رغم عرض برشلونة لكن النصر يتمتع بالأفضلية في ضم بروزوفيتش، في ظل القوة المالية التي يتمتع بها الجانب السعودي".

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