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السبت، 18-03-2023 02:03 م

النصر يستضيف أبها في الدوري السعودي.. والهلال يواجه الاتفاق الليلة

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الوكيل الإخباري - يلتقى فريق النصر السعودي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع نظيره أبها في المواجهة المقرر إقامتها في تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2022 - 2023.

ويخوض النصر مواجهة الليلة وهو يحتل المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن اتحاد جدة صاحب الصدارة برصيد 47 نقطة.

ويبحث النصر عن العودة للإنتصارات من جديد بعدما سقط مؤخرا أمام الاتحاد، بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مؤخرا على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة 20، من الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2022 - 2023.

فيما يلتقي فريق الهلال السعودي مع ضيفه الاتفاق، في المواجهة القوية المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم السبت.

ويأتي الهلال في المركز الرابع برصيد 36 نقطة، ولعب الأزرق 18 مباراة استطاع الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر في مباراتين، لديه مباراتين مؤجلتين بسبب مشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا.

وتغلب الهلال مؤخرا على نظيره التعاون، بأربعة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من منافسات الدوري السعودي لموسم 2022-23.


كما يحل مساء اليوم السبت، فريق اتحاد جدة الذى يلعب بين صفوفه الثنائى المصرى أحمد حجازي وطارق حامد، ضيفا ثقيلا على نظيره الفتح في الدوري السعودي.

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