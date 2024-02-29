النصر يستضيف الحزم بالدوري السعودي

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق النصر، نظيره الحزم، الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس، في إطار مواجهات الجولة 22 من منافسات الدوري السعودي للموسم الحالي 2024.



ويحتل النصر المركز الثاني ووصافة جدول ترتيب الدورى السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة ، بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر ، فيما يحل الحزم في المركز 18 والأخير برصيد 14 نقطة فقط.



ويطمح النصر في الفوز لمواصلة انتصاراته ونتائجه الإيجابية، واستمرار الضغط على المتصدر الهلال ليحقق اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2018-2019.



ويعاني الحزم في المركز الأخير في الدوري السعودي، كما خسر أمام العالمي في لقاء الدور الأول بخماسية لهدف، ويعود آخر انتصار للحزم على النصر إلى سبتمبر 2019 في الجولة الخامسة من الدوري السعودي وكانت بهدف نظيف.



ويواصل "العالمي" الزحف خلف متصدر ترتيب الدوري الهلال، ويزيد الفوز على الحزم من الضغوطات على "الزعيم الأزرق" قبل الكلاسيكو المرتقب يوم الجمعة أمام الاتحاد، ومعها قد يتعثر الهلال أخيرًا ويتذلل الفارق.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

