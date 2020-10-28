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الأربعاء، 28-10-2020 12:08 م

النصر يستعد للهلال.. بـ مدرب جديد غير متوقع

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الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير صحفية، عن مستجدات خطيرة داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل النصر، إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، المؤجلة من موسم 2019-2020، بعد الفوز على الأهلي، بهدفين لواحد، مساء أمس الثلاثاء.

لا يزال مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، يبحث عن مدرب جديد، لخلافة البرتغالي روي فيتوريا، رغم التأهل إلى نهائي الكأس.

وأشار الموقع، إلى أن الهدف الأول لإدارة النصر، لخلافة فيتوريا، كان التعاقد مع المدرب الأرجنتيني خورخي سامبولي، والذي رفض العرض رسميًا.


وأوضح أن إدارة النصر، اتجهت إلى خيارين جديدين؛ وهما: "أودير هيلمان (مدرب فلومينينسي)، روجيريو سيني (المدير الفني لنادي فورتاليزا)"، بعد فشل التعاقد مع سامبولي.

وشدد الموقع، على أن العالمي، دخل في مفاوضات رسمية مع المدربين الاثنين، لتعيين أحدهما على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.

- أودير هيلمان
المدير الفني البرازيلي البالغ من العمر 43 سنة، لم يدخل عالم التدريب إلا في عام 2017، عندما قاد فريق إنتر ناسيونال، ومن بعده فلومينينسي، ابتداءً من يناير 2020.

وقاد هيلمان، نادي فلومينينسي البرازيلي، في 29 مباراة رسمية، حقق خلالها 13 انتصارًا مقابل 8 تعادلات، ومثلهم في الهزائم.

ولم يتوج هولمان، حتى الآن، بأي لقب طوال مسيرته التدريبية، سواء مع فريق إنتر ناسيونال أو فلومينينسي.

- روجيريو سيني
أسطورة حراسة المرمى البرازيلية، الذي تخطى الـ100 هدف في مسيرته كلاعب، دخل عالم التدريب، في عام 2017، عندما قاد فريقه السابق ساو باولو.

وبعد ساو باولو، تولى سيني، تدريب فريق فورتاليزا، في الفترة من نوفمبر 2017 إلى أغسطس 2019، قبل أن يعود إليه مرة أخرى في سبتمبر من العام الماضي، في أعقاب شهر واحد فقط قضاه مع كروزيرو.

وحقق سيني، بطولة الدوري البرازيلي "الدرجة الثانية"، مع فورتاليزا، ليتأهل معه للعب بين الكبار، في بلاد السامبا.

جدير بالذكر أن النصر، يستعد لمباريات نارية في شهر نوفمبر القادم، حيث سيلتقي مع الهلال "مرتين"، يوم 24 "في الجولة الخامسة من مسابقة دوري المحترفين"، ويوم 28 "في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين".



المصدر : ملاعب

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