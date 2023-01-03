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الثلاثاء، 03-01-2023 04:25 م

النصر يسعى لصفقة من الدوري الإسباني

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الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "Mundo Deportivo" الإسبانية أن نادي النصر يستعد لتقديم عرض مغر من أجل إقناع الاسباني جوناثان فييرا لاعب نادي لاس بالماس الاسباني باللعب في السعودية.

ووفقا للصحيفة الاسبانية فإن النصر مستعد لتقديم عرض بقيمة 3.5 مليون يورو، لكسب خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونجح النصر فى حسم أولى الصفقات الشتوية بإعلانه التعاقد رسميا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة ضخمة، حتى صيف 2025، بمبلغ بلغ نحو 200 مليون يورو سنويا خلال الموسم الشتوى الجاري.

وكانت ذكرت تقارير صحفية سابقة أن إدارة النصر ترغب في تدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع الثلاثي سيرجيو راموس، لاعب نادى باريس سان جيرمان، وسرجيو بوسكيتس، لاعب فريق برشلونة، ونغولو كانتي نجم تشيلسي.

جوناثان فييرا.

وبدأ جوناثان فييرا البالغ من العمر 33 عاما، مسيرته الكروية مع نادي لاس بالماس فى 2005 ، ثم انتقل الى فالنسيا فى 2012، ولمدة موسمين قبل أن يعار إلى رايو فايكانو لمدة موسم واحد.

ويلعب حاليا لنادي لاس بالماس، وسبق له اللعب ايضا لنادي ستاندارد لييج البلجيكي فى 2014، وبكين سينوبو غوان في 2018، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 2 مليون يورو.


ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودى للمحترفين برصيد 26 نقطة بعد مرور 12 جولة من الدورى السعودي.

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