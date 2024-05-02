الخميس 02-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء مادة القمح

الملك يؤكد استمرار الأردن بدوره الديني والتاريخي في حماية المقدسات بالقدس

بلينكن: إسرائيل يمكنها القضاء على حماس برفح دون اجتياحها

اختتام دورة حول التمكين القيادي للمرأة والمساواة وفق منظور النوع الاجتماعي

19.1 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي حاليا

العقبة: انطلاق معسكر الأندية بعنوان"دمج ذوي الإعاقة بالحياة السياسية والحزبية "

بلدية غرب إربد تباشر أعمال الصيانة للمرافق التابعة لها

السعودية : مصرع شخص وفقدان آخر إثر سيول جارفة

غارات تستهدف مطار الحديدة الدولي غرب اليمن

البنك المركزي يُثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية

الخميس، 02-05-2024 03:31 م

النصر يسيطر على التشكيل المثالي لنصف نهائي كأس الملك

52024213327520636012 (1)


الوكيل الإخباري - سيطر النصر على التشكيلة المثالية لمباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي.

وشهدت منافسات نصف نهائي كأس الملك، فوزا مثيرا للهلال على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، بينما تغلب النصر بثلاثية مقابل هدف على نظيره الخليج.

واختار موقع "سوفا سكور" تشكيلة سيطر عليها النصر، كونه قد حقق انتصارًا كبيرًا تألق خلاله العديد من اللاعبين.

وتالياً التشكيل المثالي لنصف نهائي كأس خادم الحرمين: 
حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش "الخليج"
الدفاع: سلطان الغنام "النصر" – محمد آل فتيل "النصر" – إيمريك لابورت "النصر" – أليكس تيليس "النصر".
الوسط: نجولو كانتي "الاتحاد" – عبدالله الخيبري "النصر" – مالكوم "الهلال" – ساديو ماني "النصر"
الهجوم: عبدالرزاق حمدالله "الاتحاد" – كريستيانو رونالدو "النصر".

اضافة اعلان

 

 ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520242142258868096784

تحديد موعد مباراتي مصر في تصفيات كأس العالم

520242102347381122726

دي يونج يتخذ قراراً جديداً بشأن مستقبله مع برشلونة

520242101820213975284

إنريكي: نشعر بالاكتئاب.. وواجهنا سوء حظ كبير

52024210910249100104

القادسية السعودي ينافس بايرن ميونخ على فان دايك

52024210913597601771

أتلتيكو مدريد يتوصل لاتفاق مع نجم الريال

52024295620339309384

ضغوط على الدوري الإنجليزي لإقامة مباراتين في أمريكا

أخبار متعلقة
420241412940351141068

3 أندية تلاحق لاعب النصر

420244132127501910819

بالأرقام.. رونالدو يحرج أساطير كرة القدم

4202430737313773334

رونالدو يقود النصر لاكتساح أبها بثمانية