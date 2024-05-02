النصر يسيطر على التشكيل المثالي لنصف نهائي كأس الملك

الوكيل الإخباري - سيطر النصر على التشكيلة المثالية لمباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي.



وشهدت منافسات نصف نهائي كأس الملك، فوزا مثيرا للهلال على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، بينما تغلب النصر بثلاثية مقابل هدف على نظيره الخليج.



واختار موقع "سوفا سكور" تشكيلة سيطر عليها النصر، كونه قد حقق انتصارًا كبيرًا تألق خلاله العديد من اللاعبين.



وتالياً التشكيل المثالي لنصف نهائي كأس خادم الحرمين:

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش "الخليج"

الدفاع: سلطان الغنام "النصر" – محمد آل فتيل "النصر" – إيمريك لابورت "النصر" – أليكس تيليس "النصر".

الوسط: نجولو كانتي "الاتحاد" – عبدالله الخيبري "النصر" – مالكوم "الهلال" – ساديو ماني "النصر"

الهجوم: عبدالرزاق حمدالله "الاتحاد" – كريستيانو رونالدو "النصر".

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