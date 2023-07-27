النصر يطمئن جماهيره بالتعادل مع إنتر ميلان

الوكيل الإخباري - تعادل النصر السعودي مع إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة (1-1)، اليوم الخميس، في مباراته الختامية ضمن البطولة الدولية الودية في اليابان، والتي يستعد خلالها لكأس الملك سلمان للأندية العربية.



سجل عبد الرحمن غريب للنصر في الدقيقة 23، وتعادل دافيد فراتسي للإنتر برأسية في الدقيقة 43.



قدم النصر أداءً مثاليًا في الشوط الأول، وكان ندًا لوصيف أوروبا، بل تفوق في فترات كثيرة من اللقاء، ووضحت بصمة المدرب البرتغالي لويس كاسترو على أداء الفريق.



استهل النصر المباراة بتشكيل مكون من: "نواف العقيدي في حراسة المرمى، واللاعبين سلطان الغنام ولاجامي وعبد الله مادو وأليكس تيليس وسيكو فوفانا وبروزوفيتش وتاليسكا وعبد الرحمن غريب وخالد الغنام وكريستيانو رونالدو.



في المقابل اعتمد سيموني إنزاجي، المدير الفني للإنتر على كل من: "سانكوفيتش، بيسيك، دي فري، باستوني، دومفريس، بافريلا، تشالاهان جولو، فراتسي، جو سينس، لاوتارو، كوريا".



الشوط الأول





كانت البداية متكافئة بين الفريقين، في محاولة لجس النبض، مع سيطرة نسبية للإنتر، الذي حصل على عدة ركلات ركنية لم يستفد منها لاعبوه.



ووجه النصر إنذارًا شديد اللهجة في الدقيقة 21، عندما لعب تيليس كرة عرضية مثالية، ارتقى لها تاليسكا دون مضايقة دفاعية ووجه رأسية متقنة، لكن سانكوفيتش حارس الإنتر أنقذ مرماه.



واصل النصر الضغط، وبعدها مباشرة سدد رونالدو كرة صاروخية ابتعدت عن مرمى الإنتر بقليل.



وفي الدقيقة 23 أرسل تاليسكا كرة خلف مدافعي الإنتر، انطلق عبد الرحمن غريب من الخلف وسددها على الطائر من لمسة واحدة مفتتحًا التسجيل للنصر.



ضغط الإنتر لتعديل النتيجة، وكاد لاوتارو أن يحقق المراد لكن العقيدي سيطر على الكرة، حتى تمكن فراتسي من كرة رأسية سجل منها هدف التعادل في الدقيقة 43.



الشوط الثاني



غير لويس كاسترو، تشكيل النصر بالكامل مع بداية الشوط الثاني، باستثناء الاحتفاظ بالحارس نواف العقيدي، حيث دفع بكل من: "كونان، محمد فتيل، عبد الإله العمري، نواف بوشل، علي الحسن، عبد الله الخيبري، الصليهم، محمد صهلولي، سامي النجعي وعبدالفتاح آدم".



في المقابل أجرى إنزاجي جملة من التغييرات هو الآخر، ليتراجع أداء النصر ويسيطر النيراتزوري على مجريات اللقاء.



وكان الإنتر قريبًا من تسجيل هدف الترجيح، لكن لاوتارو أهدر فرصة سهلة في الدقيقة 59، بعدما علت كرته الرأسية مرمى العقيدي.



حاول النصر خلق الفرص من خلال التحولات الهجومية والتي على ما يبدو ستكون سلاح كاسترو المرعب، لكنها افتقدت للدقة المطلوبة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).



وكان النصر قد تعادل بدون أهداف أمام باريس سان جيرمان في أولى مبارياته بالجولة اليابانية.



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