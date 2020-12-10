الخميس 10-12-2020
الوكيل الاخباري

ولي العهد ينشر صورة عبر حسابه على الإنستغرام - شاهد

قرارات حكومية مصيرية قيد الانتظار

روسيا: 562 وفاة و27927 إصابة جديدة بكورونا

الباكستان: 56 وفاة و3138 إصابة بكورونا

المكسيك: 781 وفاة و11974 إصابة جديدة بكورونا

العودات والفايز يترشحان لرئاسة مجلس النواب

الأمن يداهم مزرعة ويضبط كمية كبيرة من الايمفيتامين

نواب يعيدون تكرار القسم الدستوري .. لهذا السبب !

النواب يؤدون القسم الدستوري

نواف الخوالدة يترأس الجلسة الاولى لمجلس النواب

الخميس، 10-12-2020 03:15 م

النصر يعلن الاستغناء عن جونز ومايكون وأمرابط

تنزيل


الوكيل الإخباري_ فجرت تقارير صحفية، مفاجأة كبرى بالكشف عن قرار داخل إدارة النصر، بالاستغناء عن عدد من العناصر البارزة في الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعاني النصر في الفترة الحالية من تذبذب في المستوى الفني والنتائج التي يحققها الفريق بدوري المحترفين، حيث يحتل المركز الخامس عشر في جدول
المسابقة برصيد 4 نقاط فقط بعد 7 جولات.


وأكدت صحيفة "الإقتصادية" أن إدارة النصر استقرت على الاستغناء عن خدمات الثنائي براد جونز حارس الفريق، ونور الدين أمرابط، وعدم تجديد التعاقد معهما بعد دخولهما الفترة الحرة من عقديهما خلال يناير المقبل.


وتابعت، أن إدارة الفريق وبالتنسيق مع الجهاز الفني قررت الاعتماد على الحارس وليد عبد الله خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لعودة أمين بخاري الذي يخوض فترة إعارة ضمن صفوف نادي العين.


وأشارت الصحيفة، إلى غموض مستقبل المدافع البرازيلي مايكون، حيث تم وضعه ضمن قائمة اللاعبين المنتظر الاستغناء عنهم، حال تككلت المفاوضات مع النجوم الأجانب الذي يتم مفاوضاتهم حاليا بنجاح.


وكانت جماهير النصر قد هاجمت مايكون وانتقدت مستواه الفني الذي يقدمه خلال مباريات الفريق في الفترة الأخيرة، وتسببه في أكثر من خطأ بدوري المحترفين ونهائي كأس الملك.

اضافة اعلان
 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Untitled-4

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

Eo01dyTXMAQL_SL

مدرب الهلال يهين نجم برشلونة ويطرده

ohcfNn8uaau7cn5FMkmtIpWYcndT2PWfs4Qs0EWZ

زيدان يقرر الرحيل عن ريال مدريد! .. بالرغم من التأهل

Untitled-4

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

RTX84P0Y

هل ينجو ريال مدريد من مصير الأندية الأوروبية الكبرى؟

373162-رونالدو-وميسي-قبل-انطلاق-اللقاء

رونالدو يتحدث عن علاقته بميسي

أخبار متعلقة
النصر-99

مفاجأة تاريخية عن مشاركات النصر الخارجية

النصر-84

صدمة جديدة في النصر

5e713a36461a6

بعد ضياع الكأس.. موقف مفاجىء من النصر يحسم مصير فيتوريا

EoDizFjW8AERmAL

مفاجأة في هدف الهلال الأول بالنصر.. ليس صدفة

GettyImages-1228516755

مفاجأة مدوية داخل الهلال قبل مواجهة النصر

188777

أول تحرك من سان جيرمان لضم ميسي مجانا