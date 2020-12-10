النصر يعلن الاستغناء عن جونز ومايكون وأمرابط

الوكيل الإخباري_ فجرت تقارير صحفية، مفاجأة كبرى بالكشف عن قرار داخل إدارة النصر، بالاستغناء عن عدد من العناصر البارزة في الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



ويعاني النصر في الفترة الحالية من تذبذب في المستوى الفني والنتائج التي يحققها الفريق بدوري المحترفين، حيث يحتل المركز الخامس عشر في جدول

المسابقة برصيد 4 نقاط فقط بعد 7 جولات.





وأكدت صحيفة "الإقتصادية" أن إدارة النصر استقرت على الاستغناء عن خدمات الثنائي براد جونز حارس الفريق، ونور الدين أمرابط، وعدم تجديد التعاقد معهما بعد دخولهما الفترة الحرة من عقديهما خلال يناير المقبل.





وتابعت، أن إدارة الفريق وبالتنسيق مع الجهاز الفني قررت الاعتماد على الحارس وليد عبد الله خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لعودة أمين بخاري الذي يخوض فترة إعارة ضمن صفوف نادي العين.





وأشارت الصحيفة، إلى غموض مستقبل المدافع البرازيلي مايكون، حيث تم وضعه ضمن قائمة اللاعبين المنتظر الاستغناء عنهم، حال تككلت المفاوضات مع النجوم الأجانب الذي يتم مفاوضاتهم حاليا بنجاح.





وكانت جماهير النصر قد هاجمت مايكون وانتقدت مستواه الفني الذي يقدمه خلال مباريات الفريق في الفترة الأخيرة، وتسببه في أكثر من خطأ بدوري المحترفين ونهائي كأس الملك.





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المصدر : ملاعب



