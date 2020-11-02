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الإثنين، 02-11-2020 11:32 ص

النصر يفتح المجال لثورة ضد اتحاد الكرة

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الوكيل الإخباري _ أعلن سعود الصرامي، المتحدث باسم نادي النصر السعودي، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تنتظره مفاجأة كبرى خلال الأيام القادمة.

وأكد الصرامي في تصريحات تلفزيونية، أن مطالبة السويكت، رئيس نادي النصر، بعودة الحكام الأجانب، إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لن يكون الأخير.


وأوضح متحدث النصر، أن الأيام القادمة، ستشهد انضمام عدد كبير من رؤساء الأندية، إلى السويكت، للمطالبة بعودة الحكام الأجانب، قائلًا: “هذه المعلومات على مسئوليتي”.

واعتبر الصرامي، أن الحكم السعودي، لم يترك فرصة أمام الأندية، للدفاع عنه، أو تأييد استمراره، وذلك بالأخطاء الذي يرتكبها في المباريات.

جدير بالذكر أن السويكت، طلب من اتحاد الكرة، عودة الحكام الأجانب، بعد الأخطاء التي تعرض لها النصر، في المباراة أمام الشباب، والتي خسرها العالمي بهدفين مقابل هدف واحد.


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المصدر : ملاعب

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