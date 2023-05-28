النصر يفشل في فك عقدة الاتفاق

الوكيل الإخباري - فشل النصر في فك عقدة الاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، للعام الثالث على التوالي، بعدما تعادلا (1-1) مساء أمس، ضمن الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



ومنذ فوز العالمي على النواخذة في الدور الأول لموسم 2019-2020، خاص الفريقان 3 مباريات بالدمام انتهت بالتعادل. ولم يستطع فارس نجد الفوز على المضيف ذهابا وإيابا للموسم الثالث على التوالي، حيث انتصر بالدور الأول وتعادل في الثاني.



وهذا التعادل هو الثامن بين الفريقين في عهد المحترفين، مقابل 12 فوزا للنصر و6 للاتفاق.



وتوقف رصيد النصر عند 64 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الاتحاد، الذي ضمن تحقيق لقب الدوري قبل جولة على النهاية.



وخسر العالمي الدوري قبل نهايته بجولة واحدة، لأول مرة في عهد دوري المحترفين، بعد أن فقده في موسم 2019-2020 قبل النهاية ب3 جولات أمام الهلال.



وهذه المرة الثانية التي يحصد فيها النصر وصافة الدوري بعهد المحترفين، والسابعة بكل مسميات البطولة.



وعادل النصر عدد النقاط التي حققها موسم 2014-2015 (حقق الدوري)، وموسم 2019-2020 الذي أنهاه كوصيف.



ويملك النصر فرصة للوصول إلى 67 نقطة، كثاني أعلى عدد نقاط في تاريخه -حال الفوز على الفتح- بعد أن وصل إلى 70 نقطة في موسم 2018-2019 الذي حقق فيه الدوري.



وحافظ النصر على صدارته كأقوى هجوم في الدوري، بوصوله للهدف الستين بفارق هدفين عن الاتحاد الوصيف.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

