النصر يفقد نجمه أمام الطائي

الوكيل الإخباري - تعرض مدرب النصر البرتغالي لويس كاسترو لضربة موجعة بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية تعرض ظهيره الأيمن سلطان الغنام لتمدد في العضلة الخلفية.



وسيحتاج الغنام للعلاج 5 أيام وبالتالي سيغيب أمام الطائي يوم الجمعة المقبل بالجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين.



ووفق مصادر كورة سيحدد المدرب بديل الغنام في مران الفريق مساء اليوم الأربعاء.



وكان كاسترو قد منح لاعبيه إجازة لمدة يوم واحد بعد الفوز على أحد 5-1، مساء الاثنين، في دور 32 لكأس الملك على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.



ويحتل النصر المركز الخامس في الدوري برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات، وخسارتين.

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