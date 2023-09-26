الثلاثاء 26-09-2023
الوكيل الاخباري

المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 750 مليون دولار

ترجيح عقد امتحان المزاولة لمهنة التمريض المشارك مطلع تشرين الثاني المقبل

الحكومة تعرض 930 مركبة و1465 شقة للبيع

إدخال 3 وزراء للفريق الحكومي لم يسبق لهم تسلّم وزارات - أسماء

السير الذاتية للوزراء الجدد في حكومة الخصاونة

مناصب قيادية شاغرة بعد التعديل الوزاري

7 سيدات في حكومة الخصاونة

وفد سعودي يصل رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني

الوزراء الجدد يؤدون اليمين امام الملك

تغيير مفاجئ على التعديل الوزاري

الثلاثاء، 26-09-2023 01:58 م

النصر يقسو على أحد (فيديو)

920232691556854256176


الوكيل الإخباري - حجز نادي النصر السعودي مقعدا له في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بفوزه على مضيفه فريق احد، في المباراة التي جمعتهما الإثنين.

ووقع على خماسية الفريق "العالمي" كل من اللاعبين، السنغالي ساديو ماني، والفرنسي سيكو فوفانا، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، وأيمن يحيى سالم، وسامي خليل النجعي، في الدقائق (16 من ضربة جزاء، 62، 73، 81، 86) على الترتيب.

اضافة اعلان

 

 

بينما سجل المهاجم البولندي كونراد مييخالياك هدف نادي أحد الوحيد، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من زمن الشوط الأول للقاء.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920232695619402556860 (1)

قرار مفاجئ من لجنة الحـكام المـصرية بعد شـكوى الزمـالك

920232693613162308346

تيباس يؤكد انضمام كيليان مبابي لريال مدريد

92023269308153643265

نيمار يبدأ بخطة العودة إلى بلاده

92023269224333887381

الهلال يعبر الجبلين (فيديو)

9202325163347933399374

عقوبات صارمة ضد الفيصلي والوحدات

9202325154530727285812

لايبزيج يعلن موقفه من جوهرة سان جيرمان

أخبار متعلقة
92023209953951706601

رونالدو يتعرض لإصابة قوية في مباراة برسيبوليس الإيراني (فيديو)

82023299511343300881

إنتر ميامي يبدأ بناء ملعبه الجديد

820232993312618129497 (1)

إلغاء رحلة البرتغالي كانسيلو إلى برشلونة

8202328163729962657544

مانشستر سيتي يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الذئاب

8202328151745281267723

اتحاد جدة يجهز عرضا قياسيا لضم صلاح

8202328123947474848549

ما مدى خطورة إصابة فينيسيوس؟