النصر ينهي الميركاتو.. بـصفقة برازيلية من العيار الثقيل

الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير صحفية، عن متابعة نادي النصر، صفقة برازيلية كبرى، لضمها إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي رسميًا.



والنصر دخل الموسم الرياضي الجديد 2020-2021، بـ11 صفقة رسمية؛ هم: "أمين بخاري، علي لاجامي، عبدالله الشنقيطي، أسامة الخلف، كيم جين سو، عبدالعزيز العلاوي، علي الحسن، عبدالمجيد الصليهم، سلطان العنزي، عبدالفتاح عسيري، بيتي مارتينيز".



ووفقًا للتقارير، يتابع النصر، النجم البرازيلي سيسينها، صانع ألعاب دايجو الكوري الجنوبي، لبحث إمكانية التعاقد معه، في الميركاتو الصيفي الحالي.



وأشارت التقارير، إلى أن قيمة صفقة سيسينها، من الممكن أن تكلف مجلس إدارة نادي النصر، مبلغ مالي يتراوح بين 2 إلى 3 ملايين يورو.





* من هو سيسينها؟

لاعب برازيلي من مواليد 29 نوفمبر 1989، حيث بدأ مسيرته الكروية في الفريق المحلي باريارينسي.



وظل سيسينها، يتنقل بين عدد من الأندية البرازيلية، أبرزها أتلتيكو مينيرو، قبل أن يخوض أول تجربة احترافية خارج بلاده، عندما انضم إلى دايجو الكوري، في فبراير 2016.



ومنذ الانضمام إلى دايجو، لعب النجم البرازيلي، 162 مباراة رسمية، سجل خلالها 67 هدفًا، وصنع 45 آخرين.



أما على مدار مسيرته الكروية، خاض سيسينها، 231 مباراة رسمية، هز فيها شباك الخصوم، 72 مرة، بالإضافة إلى 47 أسيست.



جدير بالذكر أن سيسينها، يجيد كذلك اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ولاعب الوسط المتأخر، إلى جانب صناعة اللعب.





المصدر : ملاعب

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