الإثنين 19-10-2020
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الإثنين، 19-10-2020 01:30 م

النصر يهدد فيتوريا .. إما تصحيح المسار أو الرحيل

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الوكيل الإخباري _ تحرك مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، بشكل سريع من أجل تعديل مسار الفريق عقب الخسارة المفاجئة أمام ضيفه الفتح.

وخسر نادي النصر بهدفين مقابل هدف، أمام نظيره الفتح، ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، موسم 2020-2021.

وكتب الإعلامي عيسى المسمار، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"حسب ماوصلني ادارة النصر تعطي فيتوريا فرصة أخيرة لمعالجة الأخطاء وتصحيحها، حيث ان الوقت لايسعف الادارة لتغيير المدرب والفريق مقبل على نصف نهائي كاس الملك بعد اسبوع".

وأضاف:"كما تسعى إدارة النصر إلى حسم موضوع صانع الالعاب قبل إنتهاء فترة التسجيل".

ويحل النصر ضيفًا على نظيره التعاون، الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر دوري المحترفين.

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المصدر : ملاعب 

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