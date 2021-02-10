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الأربعاء، 10-02-2021 01:54 م

النصر يهزم الهلال.. الصفقة تمت بشكل رسمي

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الوكيل الإخباري_ اتفق نادي النصر، رسميًا، مع النجم البرازيلي أليكسس تيكسيرا، على أن يعلن ضمه، خلال الأيام القليلة القادمة، بحسب ما اتفقت عليه آخر المستجدات الصحفية، الواردة صباح اليوم الأربعاء.

والنجم البرازيلي البالغ من العمر 31 عامًا، تصدر اسمه عناوين التقارير الصحفية في المملكة العربية السعودية، خلال الشهور القليلة الماضية، بعدما أبدى الهلال اهتمامًا ملحوظًا بالحصول على خدماته، قبل أن يظهر النصر في الصورة، ويقدم عرضًا أعلى من الناحية المادية.

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واتفقت صحيفة "الوطن" مع صحيفة "عكاظ"، على أن النصر أتم كل اتفاقاته مع أليكسس تيكسيرا، على أن يعلن الصفقة بصفة رسمية، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما ينهي بعض الأمور الإدارية.


وينتظر النصر فقط، موافقة لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على التعاقد مع اللاعب البرازيلي، حيث اشترط أن يكون حرًا، بعدما فشلت إدارة الدكتور صفوان السويكت في الحصول على رخصة الكفاءة المالية.

النصر توصل إلى حيلة ذكية، تتضمن إسقاط اسم الكوري الجنوبي كيم جون سو، بعد أن تبلغ لجنة الاحتراف، بتفاصيل إصابته، على أن تضم تيكسيرا في القائمة الرسمية، عوضًا عنه.

وتسمح لوائح الاتحاد السعودي، بالتعاقد مع لاعب حر، بدلًا من اللاعب المصاب، حال كان من المؤكد أن يغيب الأخير عن ما تبقى من مباريات في منافسات الموسم الرياضي الجاري.

وتيكسيرا الذي بدأ مسيرته في فاسكو دا جاما البرازيلي، أنهى ارتباطه منذ أسابيع، بجيانجسو الصيني، حيث بات بإمكانه التوقيع على عقود انضمامه إلى النصر، مجانًا.

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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