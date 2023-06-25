الأحد 25-06-2023
الوكيل الاخباري

الخدمات الطبية تحدد موعد عطلة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها خلال العيد

الملك يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى

تعديل موقع محطة الترخيص المتنقل ليوم غدٍ

الخدمات الطبية الملكية تنهي معاناة طفل ابتلع جسم غريب

أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي والمسالخ والحدائق في عيد الأضحى

لليوم الثاني.. اشتباكات عنيفة في السودان بين الجيش والدعم السريع

الغذاء والدواء تنشر آلية الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية

التربية: تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" ستكون عبر طريقتين

بشر الخصاونة في اجازة خاصة وكريشان رئيساً للوزراء بالوكالة

وفاة سيدة بحادث دهس في عمان

الأحد، 25-06-2023 03:40 م

النصر يهزم برشلونة ويحسم صفقة بروزوفيتش

6202325133616524779789


الوكيل الإخباري -  اقترب النصر السعودي من إتمام صفقة التعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش، نجم وسط إنتر.

وتلقى بروزوفيتش المرتبط بإنتر حتى عام 2026، عرضين، الأول من النصر، والثاني من برشلونة الذي يراه بديلا للراحل سيرجيو بوسكيتس.

وذكر جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن صفقة انتقال بروزوفيتش إلى النصر، من المقرر أن تغلق غدا الإثنين، بعدما توصل الناديان لاتفاق".

وأضاف "النيراتزوري سيبيع لاعب الوسط الكرواتي للفريق السعودي بحوالي 23 مليون يورو".

وتابع "سيحصل اللاعب على راتب سنوي قدره 20 مليون يورو، وعقد لمدة 3 سنوات، بينما كان يتقاضى في إنتر 12 مليون يورو بالموسم".

يشار إلى أن بروزوفيتش خلال 8 سنوات قضاها في إنتر، شارك في 330 مباراة، سجل 31 هدفا، وتوج ب5 بطولات (الدوري الإيطالي، كأس إيطاليا "2" وكأس السوبر الإيطالي "2").

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620232516243982165127 (1)

وكيل أعمال المغربي حكيمي يهاجم الجزائرية فايزة العماري والدة مبابي!

6202325145322203217893

سان جيرمان يتفق مع البايرن على ضم نجم فرنسا

6202325155613298011611

لقطة مؤثرة.. حسين الشحات يتسلم عقد التجديد من يد والدته ويقبلها (فيديو)

620232515331347282421

قرار تشافي يمنح الزلزولي قبلة الحياة

6202325155944157845893 (1)

إصابة جديدة تضرب صفوف الحسين إربد

620232511558997124964

سبب قهري يؤجل إعلان صفقات باريس

أخبار متعلقة
6202321103711959795671 (1)

النصر يرهق برشلونة بعرض جديد في سباق بروزوفيتش

6202312152258184992069

عملاق تركي يتفق مع تاليسكا

5202330105222415189230

إنتر يفاوض نجم الريال.. وتجاهل ملكي!

5202330125928688033562

الفيصلي يتراجع عن مغادرة فلسطين

520233011956141230245

الحوامدة : الفريق سيستكمل المشاركة في بطولة القدس والكرامة

520232912520984039108

النصر يترقب تقريرا حاسما بخصوص رونالدو