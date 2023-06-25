النصر يهزم برشلونة ويحسم صفقة بروزوفيتش

الوكيل الإخباري - اقترب النصر السعودي من إتمام صفقة التعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش، نجم وسط إنتر.



وتلقى بروزوفيتش المرتبط بإنتر حتى عام 2026، عرضين، الأول من النصر، والثاني من برشلونة الذي يراه بديلا للراحل سيرجيو بوسكيتس.



وذكر جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن صفقة انتقال بروزوفيتش إلى النصر، من المقرر أن تغلق غدا الإثنين، بعدما توصل الناديان لاتفاق".



وأضاف "النيراتزوري سيبيع لاعب الوسط الكرواتي للفريق السعودي بحوالي 23 مليون يورو".



وتابع "سيحصل اللاعب على راتب سنوي قدره 20 مليون يورو، وعقد لمدة 3 سنوات، بينما كان يتقاضى في إنتر 12 مليون يورو بالموسم".



يشار إلى أن بروزوفيتش خلال 8 سنوات قضاها في إنتر، شارك في 330 مباراة، سجل 31 هدفا، وتوج ب5 بطولات (الدوري الإيطالي، كأس إيطاليا "2" وكأس السوبر الإيطالي "2").

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