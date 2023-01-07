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السبت، 07-01-2023 03:54 م

النصر يهيمن على أرقام الدوري السعودي

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الوكيل الإخباري - هيمن النصر على صدارة أرقام دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد فوزه على الطائي (2-0) مساء أمس الجمعة، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ12.

ويتربع العالمي على قمة جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الوصيف الشباب.

وفض النصر الشراكة مع الشباب، ليصبح أكثر فريق تحقيقا للفوز في الدوري هذا الموسم، بتسعة انتصارات.

كما أنه الأقل خسارة، حيث تلقى هزيمة وحيدة متساويا مع الاتحاد والهلال.

وحقق "العالمي" أطول سلسلة بلا خسارة في الدوري، حتى الآن، بلغت عشر مباريات متتالية منذ الهزيمة أمام التعاون في الجولة الثانية، ليكسب بعدها 8 مواجهات ويتعادل في 2.

ويتصدر النصر أيضا قائمة أقوى الفرق هجوما بالدوري، بتسجيله 27 هدفا في 12 جولة، كما يعتبر أكثر الفرق تسديدا على مرمى الخصوم، حيث سدد بشكل عام 175 كرة منها 64 على المرمى، كأكثر فريق يصوب بين الخشبات الثلاث.

ويمتلك النصر أيضا ثاني أقوى دفاع، إذ اهتزت شباكه 6 مرات، خلف الاتحاد الدي ولج مرماه 4 أهداف، بينما نجح العالمي في الخروج بشباك نظيفة من 7 مواجهات، متساويا مع الاتحاد والشباب.

ويحظى النصر كذلك بالبرازيلي أندرسون تاليسكا، هداف الدوري برصيد 11 هدفا.

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