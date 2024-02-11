النعيمات لجماهير الأردن: أنتم الذهب.. ارفعوا رؤوسكم

الوكيل الإخباري - وجه يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن، شكره الكبير لجماهير النشامى، على مساندتها لهم في بطولة كأس آسيا، التي اختتمت أمس في قطر.



وكتب النعيمات عبر حسابه في فيس بوك، اليوم الأحد: "الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل.. شكرا جماهيرنا الغالية".



وأضاف النعيمات: "أنتم ذهب البطولة كلها.. ارفعوا رؤوسكم بالأردن".



ونال منتخب الأردن وصافة بطولة كأس آسيا لأول مرة بمسيرته، حيث خسر المشهد النهائي أمام قطر 1-3.



وخطف النعيمات أضواء النجومية في البطولة، بتسجيله 4 أهداف، في أول مشاركة قارية له.



وأحرز النعيمات أهدافا مؤثرا للنشامى في البطولة، ساهمت في قيادة الفريق للنهائي القاري، حيث سجل في شباك كوريا الجنوبية "هدفين" والعراق وقطر.

اضافة اعلان

ملاعب