الثلاثاء 25-06-2024
الوكيل الاخباري
 

بدء العمل بفرع مكافحة الجرائم الإلكترونية في محافظة العقبة

بيان صادر عن الحكومة اليوم الثلاثاء

تربية المزار الشمالي تفتتح مشروع "صفي قلعة كتب"

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء

وزارة الصحة بغزة: كافة المستشفيات مدمرة ومستهدفة بالكامل

وفاة و4 إصابات بحادث سير في عمان والامن يضبط كافة اطراف الحادث

اعلان صادر عن مديرية الأمن العام

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الصحة في غزة: 3 مجازر إسرائيلية خلال 24 ساعة

الامن العام : حبس 3 شهور وغرامة 25 الف دينار لمن ينشر هذه الصور والفيديوهات

الثلاثاء، 25-06-2024 02:05 م

النعيمات يفسخ عقده مع الأهلي القطري

6202425123029722849608


الوكيل الاخباري- أصبح يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن لكرة القدم، قريبًا من الانتقال إلى الدوري السعودي، ليخوض تجربة جديدة في مسيرته بعد أن تلقى أكثر من عرض على هامش تألقه في بطولة كأس آسيا الأخيرة.اضافة اعلان


وقال موقع winwin أن النعيمات المحترف حاليًا بصفوف الأهلي القطري دفع الشرط الجزائي لناديه وفسخ عقده، بهدف الاحتراف في السعودية.

وينتظر أن تكشف الأيام القليلة المقبلة مزيدًا من التفاصيل حول وجهة النعيمات المقبلة، لكن حتى اللحظة فإنه بات أقرب للانتقال إلى الدوري السعودي.

النعيمات الذي انتقل قبل موسمين للأهلي القطري قادمًا من فريق سحاب، كانت المؤشرات السابقة تؤكد قرب رحيله للأهلي المصري، قبل أن تكشف عدة مصادر أنه ربما يكون أقرب للدوري السعودي ما لم تحدث مفاجآت في اللحظات الأخيرة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202425874882634350

اتحاد الكرة يقدم سلامي مدرب النشامى الجديد الأربعاء

6202424122048460361576

ميسي يحلم بصورة مع هذا الشخص

620242410196156393055

هل يعود حمزة الدردور للمنتخب بعد رحيل عموتة؟

620242410559824133654

أين تقام المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن؟

620242484440243415193

سلامي يوجة رسالة للجماهير قبل قرعة التصفيات

620242481755417127844

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة
6202414235459801002150

الوجهة المقبلة لنجمي الأردن التعمري والنعيمات

620241181830811476459

قبل مباراة السعودية.. عموتة يكشف عن حدث صادم في منتخب الأردن

52024298172959410098

إنفانتينو يوجه رسالة لرونالدو بعد إنجازه التاريخي في الدوري السعودي