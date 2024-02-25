النعيمات يكشف حقيقة انتقاله لباير ليفركوزن

الوكيل الإخباري - كشف النجم الأردني، لاعب نادي الأهلي القطري، يزن النعيمات، حقيقة تلقيه لعرض من باير ليفركوزن الألماني.



وربطت أنباء بين النجم النعيمات والنادي الألماني، بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال بطولة كأس آسيا الأخيرة، التي احتل فيها المنتخب الأردني الوصافة.



وقال النعيمات في تصريحات لقنوات الكأس القطرية: "لا يوجد أي شيء رسمي، كامل تركيزي منصب مع الأهلي، وهناك شخص صمم صورة ربطتني بالنادي الألماني".

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وحول الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة التي جمعت الأهلي والغرافة وغادر على إثرها الملعب، أوضح: "الإصابة كانت في الرأس، وطلب مني طبيب النادي المغادرة، وبصراحة لا أتذكر ما جرى بالضبط بسبب فقداني الوعي لمدة 10 إلى 15 ثانية".



وأتم:" لم أكن أرغب بترك المباراة، لكن الطبيب أخبرني بضرورة المغادرة، وبحمد الله تمكن الفريق من الفوز".

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