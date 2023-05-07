الأحد 07-05-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية السورية تعلق على قرار عودة دمشق للجامعة العربية

مؤشر البورصة ينهي تداولاته على انخفاض

العضايلة: توافق عربي كامل على عودة سوريا لجامعة الدول العربية

الإفتاء توضح حكم التبليغ عن قضايا الفساد

بيان جدة الختامي حول عودة العلاقات مع سوريا

مـواعيد الـعمل بجولات الترخيص المتنقل

العراق: اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا للجامعة العربية

صناعة السيارات الكهربائية ترفع الطلب على المعادن في العالم

هل يواصل الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة بعد البيانات الاقتصادية الاخيرة ؟

روسيا تستغني عن الإطارات الأجنبية في طائراتها المدنية

الأحد، 07-05-2023 04:19 م

النني يقرر مغادرة آرسنال

520237161443823457983


الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية تركية عن تطورات جديدة في مستقبل الدولي المصري محمد النني مع فريقه آرسنال الإنجليزي.

وبحسب تقرير نشره موقع (sabah) التركي فإن النني استقر على مغادرة أسوار قلعة الجانرز رغم تمديد عقده مؤخراً إلى صيف 2024.

وأشار التقرير التركي إلى أن بشكتاش يرغب في ضم النني مجدداً وهناك اتصالات مبدئية شهدت ترحيب لاعب الفراعنة بالعودة للدوري التركي.

وخاض النني (30 عاماً) تجربة قصيرة مع بشكتاش عل سبيل الإعارة لمدة موسم واحد 2019 – 2020 قبل العودة إلى آرسنال.

ويغيب محمد النني عن صفوف آرسنال لنهاية الموسم الحالي بسبب إصابة قوية في الركبة خضع على إثرها للجراحة.

اضافة اعلان

 

وانضم النني إلى صفوف آرسنال في يناير 2016 قادماً من صفوف بازل السويسري.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520237144530416003717

لنس يهزم مارسيليا وينتزع منه الوصافة

52023795632118315825

ليفربول يحسم صفقة أليستر الأسبوع المقبل

5202371675481950425

يوفنتوس يستعيد الوصافة بفوز صعب على أتالانتا

520237134213712596361

الجغبير تستقيل من مجلس إدارة الفيصلي

520237125235376898033

كلوب يكشف عن اللاعب الذي أحدث تأثيرا كبيرا في نتائج ليفربول الأخيرة

520237124245469415162

التشكيل الرسمي لموقعة يوفنتوس وأتالانتا

أخبار متعلقة
4202316101949165154151

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

4202312102519692180629

سجن قائد موناكو وسام بن يدر 6 أشهر

420231210385429092753

حرمان الرجاء المغربي من جماهيره

42023129565774616055

تشوكويزي يختار ريال مدريد

4202311225728644224097

تعديل موعد مباراة آرسنال وتشيلسي بطلب من الشرطة

4202311105212474966492

إنتر ميلان ضيفاً على بنفيكا في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا