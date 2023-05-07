النني يقرر مغادرة آرسنال

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية تركية عن تطورات جديدة في مستقبل الدولي المصري محمد النني مع فريقه آرسنال الإنجليزي.



وبحسب تقرير نشره موقع (sabah) التركي فإن النني استقر على مغادرة أسوار قلعة الجانرز رغم تمديد عقده مؤخراً إلى صيف 2024.



وأشار التقرير التركي إلى أن بشكتاش يرغب في ضم النني مجدداً وهناك اتصالات مبدئية شهدت ترحيب لاعب الفراعنة بالعودة للدوري التركي.



وخاض النني (30 عاماً) تجربة قصيرة مع بشكتاش عل سبيل الإعارة لمدة موسم واحد 2019 – 2020 قبل العودة إلى آرسنال.



ويغيب محمد النني عن صفوف آرسنال لنهاية الموسم الحالي بسبب إصابة قوية في الركبة خضع على إثرها للجراحة.

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وانضم النني إلى صفوف آرسنال في يناير 2016 قادماً من صفوف بازل السويسري.

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