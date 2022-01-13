الهدف الأول ليزن نعيمات ،، فوز وتعادل وخسارة لنجومنا (فيديو وصور)

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

قص نجمنا الأردني يزن النعيمات شريط أهدافه بالدوري القطري، عندما هز شباك فريق أم صلال والذي يضم لاعبنا ياسين البخيت، عندما واجه فريقه الأهلي .

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وشارك الثنائي الأردني أساسيا في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2/1، ليرفع الأهلي رصيده للنقطة 16 بالمركز السابع، فيما بقي أم صلال خامسا بـ 19 نقطة.





وفي مباراة أخرى لحساب الجولة ذاتها تعادل فريق الشمال الذي يضم لاعبنا علي علوان مع قطر بهدف لمثله، ليبقى عاشرا بـ 13 نقطة، وبفارق الأهداف عن قطر التاسع.