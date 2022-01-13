الهدف الأول ليزن نعيمات ،، فوز وتعادل وخسارة لنجومنا (فيديو وصور)

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
قص نجمنا الأردني يزن النعيمات شريط أهدافه بالدوري القطري، عندما هز شباك فريق أم صلال والذي يضم لاعبنا ياسين البخيت، عندما واجه فريقه الأهلي .
وشارك الثنائي الأردني أساسيا في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2/1، ليرفع الأهلي رصيده للنقطة 16 بالمركز السابع، فيما بقي أم صلال خامسا بـ 19 نقطة.
📹 | هدف #الأهلي الثاني عن طريق اللاعب يزن النعيمات#الأهلي ٢-٠ #أم_صلال— مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) January 12, 2022
الأسبوع ١٤ | #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/h9WVNK8Byh