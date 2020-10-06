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الثلاثاء، 06-10-2020 11:51 ص

الهلال أم النصر.. تطور مفاجئ في مستقبل عبدالله الحمدان

11عبدالله-الحمدان


الوكيل الإخباري _ فجرت تقارير صحفية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مستقبل النجم الدولي الشاب عبدالله الحمدان، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

والحمدان البالغ من العمر 20 سنة، أحد أفضل المواهب الهجومية في الكرة السعودية، ونجح في إثبات نفسه بقوة، خلال التجربة الاحترافية مع شباب سبورتنج خيخون الإسباني، في الفترة من يناير إلى يونيو 2018.

ووفقًا لبرنامج "الديوانية"، دخل الحمدان، في صدام عنيف مع مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، بشأن تجديد عقده.

ونفس البرنامج، كان قد أعلن تقديم إدارة الشباب، عرضًا إلى الحمدان، بقيمة 15 مليون ريال، في 3 مواسم، من أجل تجديد عقده، مع الفريق الأول لكرة القدم.

وفي تطورات متسارعة بشأن مستقبل النجم الشاب، أوضح "الديوانية"، أن إدارة الشباب، حولت الحمدان، إلى التدريبات الإنفرادية، قبل 7 أيام، وحتى الآن.

وشدد البرنامج، على أن تحويل الحمدان، إلى التدريبات الإنفرادية، يأتي لحين حسم مستقبله، سواء بالتجديد مع الفريق الأول لكرة القدم، أو بيعه في الميركاتو الصيفي الحالي.

جدير بالذكر أن ناديي الهلال والنصر، أكبر المهتمين بالتعاقد مع اللاعب، بل أن تقارير سابقة، أشارت إلى تقديم مسئولو الزعيم، عرضًا رسميًا إلى الشباب، للتعاقد معه.

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المصدر : ملاعب 

 

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