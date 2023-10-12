الهلال الأعلى تقييماً في الدوري السعودي

الوكيل الإخباري - ملاعب - يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا مع المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، ليكون من أفضل الأندية في دوري روشن السعودي هذا الموسم.



مستوى مميزًا مع المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، ليكون من أفضل الأندية في دوري روشن السعودي هذا الموسم.



ومنحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، الهلال أعلى تقييم في دوري روشن السعودي بعد مرور 9 جولات بـ7.26 درجة، بعد مستواه المميز، وانفراده بصدارة الترتيب قبل فترة التوقف الدولي الحالية.



وجاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثاني بتقييم 7.22 درجة، ثم التعاون بـ7.17 درجة، فيما حصل الاتحاد على تقييم 7.13 درجة، متفوقًا على الأهلي الذي نال تقييمًا بـ7 درجات.

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