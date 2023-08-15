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الثلاثاء، 15-08-2023 10:26 م

الهلال السعودي يبرم صفقة مدوية مع لاعب عربي!

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الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام، بأن نادي الهلال السعودي، أنجز صفقة مدوية أخرى، بعد ضم النجم البرازيلي نيمار رسميا، خلال الصيف الحالي، بتعاقده مع المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي إشبيلية.اضافة اعلان


وأعلن نادي الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، تعاقده مع نيمار في صفقة تاريخية، بلغت 90 مليون يورو، قادما من باريس سان جيرمان، بحسب التقارير الصحفية.

وبعد حسم صفقة نيمار، توصل الهلال إلى اتفاق على ضم المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية خلال الصيف الحالي.

وتفوق نادي الهلال على بايرن ميونخ الذي كان راغبا في التعاقد معه لتعويض المصاب مانويل نوير.

وقرر بايرن ميونخ الانسحاب من مفاوضات ضم بونو، كونه لن يستطيع مجاراة عرض الهلال ماليا.

 




 

 


 

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