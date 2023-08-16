الهلال السعودي يبرم صفقة مدوية مع لاعب عربي!

الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام، بأن نادي الهلال السعودي، أنجز صفقة مدوية أخرى، بعد ضم النجم البرازيلي نيمار رسميا، خلال الصيف الحالي، بتعاقده مع المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي إشبيلية.



وأعلن نادي الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، تعاقده مع نيمار في صفقة تاريخية، بلغت 90 مليون يورو، قادما من باريس سان جيرمان، بحسب التقارير الصحفية.



وبعد حسم صفقة نيمار، توصل الهلال إلى اتفاق على ضم المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية خلال الصيف الحالي.



وتفوق نادي الهلال على بايرن ميونخ الذي كان راغبا في التعاقد معه لتعويض المصاب مانويل نوير.



وقرر بايرن ميونخ الانسحاب من مفاوضات ضم بونو، كونه لن يستطيع مجاراة عرض الهلال ماليا.



وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن قيمة انتقال بونو إلى الهلال ستكلف الأخير من 18 إلى 19 مليون يورو سيدفعها لنادي إشبيلية الإسباني.



وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الهلال حسم صفقة ضم ياسين بونو، بعدما اتفق معه على عقد مدته 3 سنوات.



ولا يعرف حتى الآن ما إذا كان بونو سيشارك مع إشبيلية غدا الأربعاء، ضد مانشستر سيتي في مباراة السوبر الأوروبي، بعد هذه التطورات.



يذكر أن ياسين بونو (32 عاما) توج مع إشبيلية مرتين بلقب بطل الدوري الأوروبي، وحقق مع منتخب المغرب المركز الرابع في كأس العالم 2022، في إنجاز تاريخي على الصعيدين العربي والإفريقي.

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