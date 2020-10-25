الهلال السعودي يحسم صفقة فيتو بشكل رسمي

الوكيل الإخباري _ حسم نادي الهلال السعودي، بشكل رسمي، صفقة انتقال النجم الأرجنتيني لوسيانو فيتو، لاعب نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.



وتعاقد الهلال مع فيتو لمدة 3 مواسم، في صفقة بلغت قيمتها 7 ملايين يورو، حسب وسائل إعلام سعودية.



فيما سيتقاضى اللاعب 4 ملايين يورو سنويا.



وانتقل لوسيانو فيتو، إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي، في صيف عام 2019، قادمًا إليه من أتلتيكو مدريد الإسباني.





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المصدر : ملاعب

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