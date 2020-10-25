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الأحد، 25-10-2020 10:38 ص

الهلال السعودي يحسم صفقة فيتو بشكل رسمي

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الوكيل الإخباري _ حسم نادي الهلال السعودي، بشكل رسمي، صفقة انتقال النجم الأرجنتيني لوسيانو فيتو، لاعب نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وتعاقد الهلال مع فيتو لمدة 3 مواسم، في صفقة بلغت قيمتها 7 ملايين يورو، حسب وسائل إعلام سعودية.

فيما سيتقاضى اللاعب 4 ملايين يورو سنويا.

وانتقل لوسيانو فيتو، إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي، في صيف عام 2019،  قادمًا إليه من أتلتيكو مدريد الإسباني.

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المصدر : ملاعب 

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