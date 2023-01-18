الهلال السعودي يحسم مستقبل رامون دياز

الوكيل الإخباري - حسم نادي الهلال السعودي مستقبل مديره الفني الأرجنتيني رامون دياز بشكل نهائي.



دياز (63 عاما) ارتبط اسمه في الفترة الأخيرة بالرحيل عن الهلال، بسبب تذبذب النتائج والابتعاد عن صدارة الدوري السعودي للمحترفين.



وفي الوقت الذي ارتبط فيه اسم دياز بالرحيل عن الهلال، أشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة "الزعيم" تفكر في التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان أو الإسباني لويس إنريكي من أجل تولي المهمة خلفا للمدرب الأرجنتيني.

اضافة اعلان



فضلا عن ذلك، فإن الصحفي الإيطالي "رودي جاليتي" أكد أن الهلال يمكنه إجراء المفاوضات مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو من أجل تولي مهمة الفريق، وذلك خلال تواجده في العاصمة السعودية، الرياض.



ويتواجد جالاردو في الرياض لقيادة فريق نجوم الهلال والنصر الذي سيواجه وديا باريس سان جيرمان، مساء يوم الخميس المُقبل، وهو ما يفتح الباب لإمكانية إجراء المفاوضات.



لكن تقارير صحفية سعودية أكدت أن إدارة الهلال جددث الثقة في دياز من أجل قيادة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية الشهر المُقبل وبقية البطولات.



وبذلك، أصبح التعاقد مع إنريكي وزيدان صعبا في الوقت الحالي بعد تجديد الثقة في رامون دياز.



من جانبه، قرر دياز الرد على هذه الشائعات بتغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أكد خلالها أنه يشعر بالسعادة والفخر بالتواجد مع الهلال والوصول إلى 100 مباراة مع الفريق



ولفت المدرب الأرجنتيني أنه مستمر مع الهلال، لينفي جميع الأنباء التي ربطته بالرحيل عن "الزعيم".



جدير بالذكر أن رامون دياز تولى القيادة الفنية للهلال في منتصف الموسم الماضي، خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم، ونجح في قيادة "الزعيم" نحو لقب الدوري السعودي.

ملاعب