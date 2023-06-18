الهلال السعودي يستغل تعثر برشلونة لخطف زميل رونالدو

الوكيل الإخباري - أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن أحد الأندية السعودية يفكر في خطف هدف صيفي على لائحة صفقات برشلونة المحتملة.



ويسعى برشلونة لتعويض رحيل قائده، نجم الوسط، سيرجيو بوسكيتس، ومن أجل ذلك أبدى رغبته في التعاقد مع الدولي البرتغالي روبن نيفيز لاعب وسط وولفرهامبتون.



وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الهلال السعودي يستعد لبدء مفاوضات جادة مع نيفيز، من أجل ضمه للفريق هذا الصيف.



وأضافت الصحيفة أن برشلونة كان قد توصل لاتفاق مع نيفيز على ضمه لمدة 4 مواسم، لكن النادي أبلغ وكيل اللاعب خورخي مينديز، بأن انضمامه أصبح شبه مستبعد في ظل تعثر الفريق الكتالوني ماليا.



ولا يمانع نيفيز الانتقال لصفوف الهلال، خاصة بعد الانفتاح الكبير للكرة السعودية على ضم النجوم العالميين مثل كريستيانو رونالدو (النصر) وكريم بنزيما (الاتحاد)، كما يقترب نجولو كانتي من الالتحاق بالأخير في صفوف العميد.



ويضع برشلونة اللاعب الإسباني مارتن زوبيميندي، نجم ريال سوسيداد، على رأس أولوياته حاليا لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس.

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