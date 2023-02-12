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الأحد، 12-02-2023 01:36 م

الهلال السعودي يسدي خدمة لرونالدو!

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الوكيل الإخباري - حصد نادي ريال مدريد لقب كأس العالم للأندية، بفوزه على الهلال السعودي 5-3، أمس السبت، في مباراة احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط.

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ورغم الخسارة، فقد قدم الهلال عرضا طيبا كما أسدى خدمة ذهبية، لنجم غريمه النصر، البرتغالي كريستيانو ورنالدو، إذ ساهم "الأزرق" في الحفاظ على الرقم التاريخي لـ "الدون" في المباريات النهائية لكأس العالم للأندية.

ويعد رونالدو اللاعب الوحيد الذي سجل "هاتريك" في تاريخ نهائيات كأس العالم للأندية، وذلك مع فريق ريال مدريد في نهائي نسخة عام 2016 أمام فريق كاشيما أنتلرز الياباني.

واستبسل دفاع الهلال في مواجهة الأمس في التصدي لمحاولات البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، الذي سجل هدفين وكان بحاجة لهدف وحيد من أجل الوصول لرقم رونالدو، والأمر نفسه بالنسبة لزميله الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي وقع على ثنائية أيضا في شباك الحارس عبد الله المعيوف.

ومن ناحية أخرى، أخفق نجم الهلال، الأرجنتيني لوسيانو فييتو في اقتناص الفرصة نفسها، إذ سجل هدفين في شباك حارس الريال أندريه لونين.

 

ملاعب 

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