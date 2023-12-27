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الأربعاء، 27-12-2023 02:53 م

الهلال السعودي يعلن إصابة نجمه مالكوم

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي الهلال، متصدر دوري روشن السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، إصابة نجمه البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.

وقال الهلال في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس"، إن الفحوصات التي خضع لها مالكوم أثبتت تعرضه لإصابة في عضلة الساق.

وأشار الهلال إلى أن هذه الإصابة منعت النجم البرازيلي من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة الفيحاء المقررة الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الـ19 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وكان مالكوم انضم إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من صفوف نادي زينيت بطرسبورغ الروسي في صفقة قدرت قيمتها بـ60 مليون يورو.

وسجل الجناح الدولي البرازيلي 11 هدفا وصنع 8 خلال 26 مباراة رسمية مع الفريق الهلالي بمختلف المسابقات.

ويتصدر الهلال حاليا ترتيب جدول دوري روشن برصيد 50 نقطة بفارق 10 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، الذي يواجه الاتحاد الليلة في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ17.

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