الهلال السعودي يعلن ضم البرتغالي روبن نيفيش (فيديو)

الوكيل الإخباري - أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، الجمعة تعاقده مع الدولي البرتغالي روبن نيفيش، قائد نادي ولفرهامبتون الانكليزي.



ونشر نادي الهلال، الأكثر تتويجا بلقب بطل الدوري السعودي، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر" يظهر فيه نيفيش بقميص النادي السعودي مرفقا بعبارة "من معقل الذئاب الى كبير آسيا".

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وشارك روبن نيفيش (26 عاما) في 35 مباراة مع وولفرهامبتون ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز في الموسم الماضي، وسجل خلالها 6 أهداف، إضافة إلى تمريرة حاسمة واحدة.

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