الهلال السعودي يواجه الاتفاق في غياب دياز

الوكيل الإخباري - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مواجهة قوية أمام نظيره الاتفاق في غياب مدربه الأرجنتيني، رامون دياز، بعد تعرض نجله لحادث مروع أدى لوفاة أحد أفراد أسرته.



ويستضيف الهلال نظيره الاتفاق على ستاد الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر بطولة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2022-2023.



تقام مباراة الهلال ضد الاتفاق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة،



ويحتل الهلال المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 36 نقطة، فيما يأتي الاتفاق في المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.

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