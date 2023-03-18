السبت 18-03-2023
الوكيل الاخباري

ليتوانيا تساعد أوكرانيا بسيارات مصادرة من المهربين

حملة طبية شاملة في العقبة

زيلينسكي يفرض عقوبات شخصية على الرئيس السوري بشار الأسد

انتهاء مناورات بحرية مشتركة لروسيا والصين وإيران في بحر العرب

الأشغال تعلن فتح غرف الطوارئ الأحد تزامنًا مع الظروف الجوية المتوقعة

مطالبة بتسريع صرف الرديات الضريبية للمصانع

إيران تحدد أول أيام شهر رمضان المبارك

قطاع الكهربائيات والإلكترونيات: الاقبال ليس بطموح ومستوى التجار بالرغم من العروض

فيديو.. نجاة طفلة من هجوم مجموعة من الكلاب الضالة في العقبة

حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان

السبت، 18-03-2023 04:34 م

الهلال السعودي يواجه الاتفاق في غياب دياز

3202318155244219735783


الوكيل الإخباري - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مواجهة قوية أمام نظيره الاتفاق في غياب مدربه الأرجنتيني، رامون دياز، بعد تعرض نجله لحادث مروع أدى لوفاة أحد أفراد أسرته.

ويستضيف الهلال نظيره الاتفاق على ستاد الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر بطولة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

تقام مباراة الهلال ضد الاتفاق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة،

ويحتل الهلال المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 36 نقطة، فيما يأتي الاتفاق في المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202318152157231303321

محترف الأهلي المصري يفسخ عقده ويرحل لسبب مثير

320231813203633788200

المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم يلتقي نظيره الهندي غدا

3202318111230844505967

إدارة الفيصلي تؤكد إنهاء متطلبات الرخصة الآسيوية

3202318112613278953488

مادة خطيرة تتسبب في إغماء الجماهير بالدوري الألماني

3202318112750204654570

النصر يستضيف أبها في الدوري السعودي.. والهلال يواجه الاتفاق الليلة

320231811219643115270

ميلان ضيفا ثقيلا على أودينيزى في الدوري الإيطالي الليلة

أخبار متعلقة
32023991556541283423

4 متنافسين على جائزة لاعب الأسبوع بدوري الأبطال

32023792623256234246

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

320237142240342663167

الأندية الإنجليزية محبطة من كثرة دقائق الصمت

32023710550307278985

بيان رسمي يثير غضب ريال مدريد

320236153253109478686

دوري أبطال أوروبا.. برنامج إياب الدور ثمن النهائي

320234113556685561334

المنتخب الوطني للشباب يلتقي نظيره الكوري الجنوبي غدا