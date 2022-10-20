الهلال السعودي يواجه نيوكاسل الإنجليزي في مباراة سوبر الدرعية

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية أن موسم الدرعية يستعد للإعلان عن مباراة بين بطل الدوري السعودي للموسم الماضي الهلال ونيوكاسل ضمن موسم الدرعية.



وأكدت صحيفة "الجزيرة" السعودية أن الهلال بطل الدوري السعودي للموسم الماضى سيواجه نيوكاسل الإنجليزي، وسيطلق على هذا اللقاء اسم مباراة سوبر الدرعية.



وأضافت الصحيفة أنها ليست هذه المباراة الودية الوحيدة التى ستقام فى الفترة المقبلة فى المملكة العربية السعودية، بل تسبقها مباراة أخرى تجمع بين باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر.



تقام مباراة تجمع نجوم ناديي الهلال والنصر السعودي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار فعاليات موسم الرياض، وستحمل اسم "كأس موسم الرياض"، وستجمع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أمام نجوم فريقي الهلال والنصر.



وأكدت التقارير أن الثلاثى الناري الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار، ستواجدون على رأس قائمة باريس سان جيرمان في المباراة على ملعب مرسول بارك الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

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